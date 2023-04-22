ناقد موسيقي: الشاعر مصطفى إبراهيم حقق نجاحا كبيرا في تتر "سره الباتع"

قال الناقد الموسيقي أمجد جمال، إنّ الشاعر مصطفى إبراهيم كان أكثر عناصر تتر مسلسل سره الباتع تميزا، إذ أن لهذه الأغنية طابع وطني معبر عن أحداث المسلسل، والعدوين اللذين واجهتهما مصر في الماضي والحاضر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "تم استخدام العود والكمانجا، وهو ما أكسب المشاهد إحساسا ملحميا بالمعارك، والأغنية متكاملة موسيقيا، كان هناك مشكلة في هندسة الصوت في أول 3 أو 4 حلقات، حيث اشتكى البعض من عدم قدرتهم على تفسير الكلام، لكن هذه المشكلة جرى حلها سريعا".

وحول تتر مسلسل جميلة من بطولة الفنانة ريهام حجاج، قال: "الفنان إبراهيم الحكمي أصبح لديه تتر في كل موسم رمضاني، أشهرهم تتر مسلسل جبل الحلال، صوته به العُرب المصرية بدرجة تصل إلى الطبقة الشعبية، رغم أن المسلسل يدور في عالم أرستقراطي، والمفارقة أن التتر يتمتع بطابع شعبي رغم أن المسلسل أرستقراطي، والأغنية نجحت بمعزل عن ارتباطها بالمسلسل".