تشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة حادث انقلاب ميكروباص أعلى الدائري

السبت 22/أبريل/2023 - 12:03 م

كلفت نيابة الهرم بتشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري سلم كفر طهرمس في الاتجاه القادم من الوراق إلى الهرم، الذين أسفر عن إصابة 3 أشخاص للوقوف على ملابسات الحادث كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

وأصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري سلم كفر طهرمس في الاتجاه القادم من الوراق إلى الهرم، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى سلم كفر طهرمس في الاتجاه القادم من الوراق إلى الهرم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.