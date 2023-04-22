مناشدات أممية بالالتزام بوقف إطلاق النار في السودان.. مقتل 330 شخصًا حتى الأن في الصراع العنيف

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش الفصائل المتحاربة في السودان الالتزام بوقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر، للسماح للمدنيين بالوصول إلى مناطق آمنة في الوقت الذي تقاتل فيه القوات المتنافسة لليوم السادس.

وخرج آلاف المدنيين من العاصمة الخرطوم وسط إطلاق نار وانفجارات يوم الخميس.

كما عبرت أعداد كبيرة الحدود إلى تشاد للفرار من القتال الدائر في منطقة دارفور الغربية.

وقُتل أكثر من 330 شخصًا حتى الآن في الصراع العنيف الذي اندلع في نهاية الأسبوع الماضي بين زعيمين متحالفين سابقًا في المجلس العسكري الحاكم في السودان.

ودارت أعنف المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية حول الخرطوم، وفي دارفور، التي لا تزال تعاني من صراع طويل انتهى قبل ثلاث سنوات.

وقال جوتيريش، متحدثا للصحفيين بعد لقائه تقريبًا مع رؤساء الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات أخرى: "كان هناك إجماع قوي على إدانة القتال الدائر في السودان والدعوة إلى وقف الأعمال العدائية كأولوية فورية".

وقال إنه يجب السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق النزاع بالهروب وطلب العلاج الطبي والغذاء والإمدادات الأخرى. وقال قائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، للجزيرة إنه سيدعم الهدنة بشرط أن تسمح للمواطنين بالتحرك بحرية - وهو أمر قال إن قوات الدعم السريع منعته حتى الآن.

وقال أيضًا إنه لا يرى حاليًا أي شريك في المفاوضات، ولا "خيار آخر سوى الحل العسكري".

فيما قال منافسه، قائد قوات الدعم السريع اللواء محمد حمدان دقلو في تصريحات إنه مستعد لتنفيذ هدنة لمدة ثلاثة أيام في العيد، الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك ويبدأ يوم الجمعة أو السبت.

واتهم البرهان دقلو، حتى الأسبوع الماضي نائبه في المجلس الذي حكم منذ الانقلاب قبل عامين، بـ"الاستيلاء على السلطة". وصمد تحالف بين الرجلين في الغالب منذ الإطاحة بالرئيس القوي عمر البشير قبل أربع سنوات.

واندلعت أحدث أعمال العنف بسبب الخلاف على خطة مدعومة دوليا لتشكيل حكومة مدنية جديدة. كلا الجانبين يتهم الآخر بإفشال الانتقال.

ومنذ اندلاع الأعمال العدائية، تركز معظم القتال على المجمع الذي يضم مقر الجيش ومقر إقامة البرهان.

وفي الخرطوم والمدن الشقيقة أم درمان وبحري، تجمع السكان في محطات الحافلات مع حقائبهم بعد مزيد من الانفجارات وإطلاق النار في الصباح.

وتناثرت السيارات المحترقة في الشوارع وحدثت القذائف فجوات في المباني بما في ذلك المستشفيات المغلقة حاليا حيث ترقد الجثث دون دفن.

في جنيف، حثت منظمة الصحة العالمية المقاتلين على فتح ممر آمن للمسعفين والسماح للمحاصرين بالفرار.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي إن ما بين 10 إلى 20 ألف شخص فروا من القتال لجأوا إلى القرى الواقعة على طول الحدود داخل تشاد.