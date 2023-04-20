محامي كهربا يكشف تفاصيل سداد غرامة الزمالك والعروض الخارجية

كشف أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، تطورات أزمة اللاعب مع نادي الزمالك وموعد سداد الغرامة المالية.

وقال أشرف عبد العزيز في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس": تلقينا حيثيات قضية محمود كهربا ولازال لدينا حتى آخر شهر مايو المقبل، واللاعب لديه حق الاستئناف عن طريق المحامي الدولي من تاريخ تلقي الحيثيات، وحال تقديم استئناف سيوقف تنفيذ الحكم الصادر مؤخرًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأوضح «عبد العزيز» أن الاستئناف الصادر سيكون على القرار الصادر بمنحه 60 يومًا للتسديد، لأنه يريد الحصول على مدة أطول من أجل السداد، ونادي الزمالك هو صاحب القرار الأول والأخير في قصة التقسيط، والفيفا لا يمكنه إجبار النادي.

وتابع محامي كهربا أن اللاعب سيكون له نصف الغرامة عند ديبورتيفو ألافيش البرتغالي في حال قام بتسديدها كاملة، وأقوم بالمتابعة مع الجانب البرتغالي، ولم نصل لأي شئ يمكن الإعلان عنها لكن المفاوضات مستمرة معهم، وقد نصل لحل قريب معهم، ونحاول الضغط عليهم لدفع نصف الغرامة من أجل إنهاء الأزمة.

وشدد «عبد العزيز» أنه لا يريد الجزم بأن محمود كهربا يمتلك الفلوس بالكامل، وليس هناك قلق مطلقًا وطمأن جماهير النادي الأهلي.

وعن وجود عروض رسمية من الخارج لمحمود كهربا، قال أشرف عبد العزيز، أنه يحب أن يكمل اللاعب مسيرته مع النادي الأهلي، والحديث عن وصول العروض الخارجية يكون عن طريق النادي ووكيله أحمد يحيى، وأنا لا أتحدث في أي أمور تخص اللاعب وناديه.