تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على المتأهلين إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء منافسات دور الثمانية، مساء اليوم الأربعاء، بتأهل 4 أندية إلى قبل النهائي.

فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على بايرن ميونخ الألماني بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع لقائي الذهاب والإياب، ليحجز مقعده في نصف النهائي للعام الثالث على التوالي.

كما تغلب إنتر ميلان الإيطالي على بنفيكا البرتغالي بخمسة أهداف لثلاثة، ليبلغ هذا الدور للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010 حينما فاز باللقب.

بينما صعد ميلان الإيطالي إلى قبل النهائي، بعدما تخطى مواطنه نابولي بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليتأهل إلى هذا الدور للمرة الأولى منذ عام 2007.

ووصل ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي كأس ذات الأذنين للعام الثالث على التوالي، عقب فوزه على تشيلسي الإنجليزي بأربعة أهداف دون رد، بواقع هدفين دون مقابل في مباراتي الذهاب والإياب.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي تقام في شهر مايو المقبل.

ويلتقي ميلان ضد جاره الإنتر على ملعب سان سيرو معقل الأول، يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا يوم الأربعاء 17 مايو.

فيما يواجه ريال مدريد، نظيره مانشستر سيتي في لقاء الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي، يوم الأربعاء 10 مايو، على أن تقام مباراة الإياب بملعب الاتحاد يوم الثلاثاء 16 مايو.

ويقام نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 10 يونيو 2023، حيث يستضيف المباراة ملعب أتاتورك في العاصمة التركية إسطنبول.