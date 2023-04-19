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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المتحدث العسكري: جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية إلى أرض الوطن

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري: إنه فى إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة فى التدريب المشترك مع القوات السودانية طبقا للبروتوكول الموقع بين الدولتين، تؤكد القوات المسلحة المصرية أنها تجرى جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن".

وتابع في بيان له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":" وسيتم إصدار بيان لاحق يحوي كافة التفاصيل".

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