غدا| انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. وفرص سقوط أمطار

تشهد حالة الطقس في مصر، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، غدًا الخميس، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتوقع خبراء الطقس، أن يسود البلاد، طقس مائل للبرودة صباحًا، ومائل للحرارة، خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، ومائل للدفء، على السواحل الشمالية.

ويصبح الطقس حارا على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة في الليل على أغلب الأنحاء.

ويسود البحر المتوسط، حالة جوية تتراوح ما بين الخفيفة إلى المعتدلة من 1 إلى 1.5 متر، فيما يشهد البحر الأحمر ارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

ويسود القاهرة الكبرى، نشاط للرياح معتدل بقيمة 26 كم/س، وأجواء غائمة جزئية، أما الوجه البحري، ومدن القناة، يسودهما نشاط للرياح معتدل بمقدار 24كم/س، والجو يصبح غائم جزئيًا.

وتسجل القاهرة الكبرى، العظمى 27، الصغرى 15، الإسكندرية العظمى 22، الصغرى 14، العلمين الجديدة العظمى 22، الصغرى 14، مطروح العظمى 20، الصغرى 15، العاصمة الإدارية العظمى 27، الصغرى 15، السلوم العظمى 21، الصغرى 13.