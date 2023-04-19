فيوتشر ينهى عملية الإحماء استعداد لطلائع الجيش بالدوري.. صور

أنهى لاعبو فريق فيوتشر عملية الإحماء على ملعب جهاز الرياضة العسكري وذلك استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له بعد قليل، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .
يأتي فريق فيوتشر قبل موقعة الطلائع اليوم في المركز الثاني لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة وذلك من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل في 9 مباريات وخسر في مباراة .
كان فريق فيوتشر قد ودع بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية مؤخرا من دور المجموعات، ويأمل في إنهاء موسمه المحلي في مركز جيد ومتقدم .
وحقق فيوتشر أول ألقابه المحلية منذ صعوده للدوري الممتاز في الموسم الماضي وذلك بالتتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .