ads
الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر يصل قبرص للمشاركة في مؤتمر كنائس الشرق الأوسط

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل منذ قليل وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، والبطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، ونائب رئيس المجلس، إلى قبرص.

وذلك بحضور عدد من أساقفة ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والآباء الكهنة، وممثلي الرهبانيات، والعلمانيين، للمشاركة في مؤتمر مرور عشر سنوات على إصدار وثيقة كنائس الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يقام في الفترة من التاسع عشر، وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

أقباط أقباط الكاثوليك