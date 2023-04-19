وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر يصل قبرص للمشاركة في مؤتمر كنائس الشرق الأوسط

وصل منذ قليل وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، والبطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، ونائب رئيس المجلس، إلى قبرص.

وذلك بحضور عدد من أساقفة ومطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والآباء الكهنة، وممثلي الرهبانيات، والعلمانيين، للمشاركة في مؤتمر مرور عشر سنوات على إصدار وثيقة كنائس الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يقام في الفترة من التاسع عشر، وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.