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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف على "ريانة برناوي" أول رائدة فضاء عربية من السعودية

رائدة الفضاء السعودية
رائدة الفضاء السعودية
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وصل العرب لمجال الفضاء منذ سنوات طويلة واصبح لدينا وكالات في مجال الفضاء متطورة تنافس الوكالات العالمية كما أن رواد الفضاء العرب عملوا في أكبر وكالات فضاء عالمية واثبتوا قدرتهم وبراعتهم في هذا المجال ولاسيما المرأة العربية التي نجحت في اثبات نفسها في شتى المجالات حتى صعدت الفضاء.

خلال الأيام القليلة الماضية نجحت "ريانة برناوي" كأول رائدة فضاء عربية سترسلها السعودية إلى محطة الفضاء الدولية حيث تأكد إرسالها في بداية شهر مايو المقبل، وهي أول سعودية يتم اختيارها كرائدة فضاء تشارك في مهمة AX-2 الفضائية لتطوير القدرات الوطنية في مجال الرحلات الجوية وسيرافقها رائد الفضاء السعودي "علي القرني".

ريانة برناوي أول رائدة فضاء عربية محطة الفضاء الدولية