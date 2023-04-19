إزالة 22 حالة تعد بالبناء على أراضى زراعية وأملاك دولة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، اليوم الاربعاء، تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف والغير مرخص، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برصد كافة حالات التعدي على الأراضي لردع المخالفين والتعامل معهم بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة مكبرة لإزالة التعديات فى نطاق المركز والمدينة، أسفرت الحملة عن إزالة وإيقاف 14 حالة تعد بالبناء، منها 6 حالات تعد بالبناء المخالف غير المرخص بمجلس قروى نواى، وإزالة وإيقاف حالتي تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة بعرب بنى خالد التابعة لمجلس قروى إبشادات وإيقاف وإزالة شدة خشبية بقرية دير أبو حنس، كما رصدت الوحدة المحلية لمجلس قروي دروة حالتي تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية منشأة المغالقة وقرية دروة، ورصد حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بمجلس قروى تندة، وإزالة فى المهد لأعمدة خرسانية بقرية قلندول، بالإضافة إلى ازالة وايقاف اعمال بناء بحى جنوب المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على مواد البناء.



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار حملة مكبرة داخل نطاق المدينة وقرى المركز، أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف، منها 3 حالات بناء مخالف بشارع المدينة المنورة وسوق الأربعاء، وتشميع منزل مخالف بقرية القيس، الى جانب فك شدة خشبية في ارض القصبي، وإزالة حالة بناء مخالف في المهد بشارع مدرسة الارقم المتفرع من شارع الحرية للمرة الثانية، وتشميع منزل مخالف بالشارع الثامن، بالإضافة إلى إيقاف حالة تعد بحفر أساسات وتشوين مواد بناء على ارض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية أبوجرج وتم ردم الاساسات بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

WhatsApp Image 2023-04-19 at 3.06.07 PM (1)

WhatsApp Image 2023-04-19 at 3.06.07 PM (2)

WhatsApp Image 2023-04-19 at 3.06.07 PM (3)

WhatsApp Image 2023-04-19 at 3.06.07 PM (4)