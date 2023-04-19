نائب محافظ المنيا يتابع انتظام الخدمة الصحية بمستشفى الشيخ فضل التكاملي

أجرى الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا اليوم الأربعاء جولة تفقدية مفاجئة على مستشفى الشيخ فضل التكاملى بمركز بنى مزار، للاطمئنان على مدى الالتزام التام بتقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة، وذلك تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك .



جاء ذلك بحضور، عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، حيث تفقد نائب المحافظ عدد من أقسام المستشفى ، واطمأن على تواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى انتظام سير الاعمال، موجها بحسن معاملة المرضي، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.



والتقى نائب المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واستمع إلى شكواهم، ووجه بالعمل على حلها فورا ، مقدما لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر .





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