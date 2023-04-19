عبدالله جمعة يواصل التأهيل استعدادا للقاء سيراميكا بالدوري

أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الخلفية، مما تسبب في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة للتدريبات في أقرب وقت.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد حصل على راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء، بقرار من المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وذلك بعد أن تعادل الفريق أول أمس الإثنين أمام فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-2 بالجولة الـ26 لمسابقة الدوري.

ويحتل فريق الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدف، ودخل مرمي الفريق 24 هدف.