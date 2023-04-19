سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

الأربعاء 19/أبريل/2023 - 04:57 م

يواصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، فى نهاية تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بمختلف البنوك العاملة في مصر.

وتبدأ البنوك إجازة رسمية لمدة 6 أيام بمناسبة عيدي الفطر المبارك وتحرير سيناء.



وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك كالتالي:

البنك المركزي المصري

30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي "cib"

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.