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الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

سعر الدولار
سعر الدولار
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يواصل سعر الدولار استقراره  أمام الجنيه المصري، فى نهاية تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بمختلف البنوك العاملة في مصر. 

 

وتبدأ البنوك إجازة رسمية لمدة 6 أيام بمناسبة عيدي الفطر المبارك وتحرير سيناء.
 

وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك كالتالي:

البنك المركزي المصري

30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر
30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي "cib"
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد
30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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