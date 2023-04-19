أسماء الفائزين بمسابقة دار الكتب والوثائق القومية الرمضانية

واصل مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بدار الكتب والوثائق القومية، خلال شهر رمضان المبارك للعام الرابع على التوالى عقد المسابقة الثقافية الإلكترونية فى مجال المعلومات الدينية للأطفال من عمر 9 حتى 12 سنة، تحت إشراف الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وذلك فى إطار برنامج أنشطة وزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم.

وتسابق هذا العام 1444 هـ للفوز بإحدى جوائز المسابقة وعددها 27 جائزة، 897 طفل بمتوسط ما يزيد عن 33 متسابق يوميًا، ينتموا لـ16 محافظة من محافظات مصر، بالإضافة إلى مشاركتين من المملكة الهاشمية الأردنية، فاز من بينهم ٢٧ طفل بأسبقية الإجابة.

ومن واقع تحليل بيانات الفائزين اتضح أنهم ينتمون لـ11 محافظة، من بينهم 7 فائزين من أبناء محافظة الإسكندرية، ويليهم 5 من أبناء محافظة الأقصر، بينما فاز من أبناء محافظة قنا 4 أطفال، وفاز من محافظة القاهرة 3 أطفال، وطفلين من محافظة المنيا، وطفل واحد من أبناء محافظات: الجيزة، والشرقية، والدقهلية، والإسماعيلية، وسوهاج، وجنوب سيناء. وهذا ما يعكس تفاعل كل من أطفال محافظات الوجة البحري والقبلي، ومد الخدمة الثقافية لأبناء المحافظات الحدودية.

كما يعكس واقع استمرار تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وإتاحة فرص الفوز لجميع الأطفال المصريين.

ونعلن أسماء الفائزين طبقا لترتيب أيام فوزهم، وهم: سلمى محمد أبو الوفا صديق، وميار أيمن محمد، وملك حسن رجب محمد، ومريم أيمن محمد معالي، ويارا أشرف محمد سامي، ويحيى ياسر خليل، ويوسف أحمد محمد جودة، ومنة رمضان متولي السيد، ورنيم تامر أحمد عباسي، وملك رمضان متولي السيد، وليان كريم علي حسن، ومحمد رجب صلاح الدين السعدني، وخديجة محمد محمود عمر، ومنار سيد متولي سيد، وعبد الله سيد متولي سيد، وجودي أحمد رجب فهمي، وإبراهيم محمد محمود عمر، وأشرقت محمد يحيى ضوي، وعمار محمود سيد محمد، ويوسف عبد المنعم أبو العنين، وسما محمود متولي سيد، وعبد الرحمن علاء أحمد سيد، وأبو الوفا محمد أبو الوفا صديق، ورضوان محمد رضوان، وهنا محمد عز الدين، وكريم محمد عادل ميرغني، ورويدا محمد محمد محمد.

بدأت هذه المسابقة خلال عامى ٢٠١٨ و٢٠١٩ داخل المكتبة النموذجية للأطفال الملحقة بالمركز، ثم انطلقت بصيغة الكترونية ضمن خطة النشاط الثقافي الموجه للأطفال عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كوفيد – ١٩" الذي اخترق العالم عام ٢٠٢٠ ولما شهدته عام تلو الآخر من نجاح استمرت وأصبح الأطفال المتابعين لصفحة المركز على موقع الفيس بوك ينتظرونها كل عام، وإجمالى عدد الأطفال المشاركين خلال الثلاث أعوام الأخيرة 2001 طفل، فاز من بينهم عدد 78 طفل وطفلة.

وتعتمد على فكرة طرح كل يوم سؤال خلال الفترة من 1- 27 رمضان، ويتم تسابق الأطفال للإجابة عنه إلكترونيًا من خلال تطبيق google drive، وتهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وغرس المبادئ النبيلة فى نفوس الأجيال الناشئة لتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة وحثهم على البحث والإطلاع وتنمية معلوماتهم الدينية، وجوائزها عبارة عن مجموعات من الكتب المهداة تكفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية توصيل الجوائز للفائزين عن طريق البريد المصري.