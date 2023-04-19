نقابة المهندسين بالسويس تختتم دورتها الرمضانية العاشرة

اختتمت نقابة المهندسين بالسويس برئاسة المهندس حافظ عوض، دورتها الرمضانية العاشرة هذا العام، والتى أقيمت أمس الثلاثاء، بالصالة المغطاة بنادى النصر للبترول.

بحضور الحضور مهندس محمد مصطفى أمين عام النقابة والمهندس محمد علي عبدالسلام الأمين العام المساعد والمهندس محمد حسن عبدالعليم رئيس اللجنة الرياضية والمهندس عبدالعزيز عاطف رئيس لجنة الشباب و المهندس سامر طنطاوي رئيس اللجنة الثقافية.

أقيمت المباراة النهائية فى البطولة التى شارك فيها ١٢ فريق بمشاركة ١٠٠ مهندس من أعضاء النقابة بين كلا من فريق المرينجى وأولاد جودة تحت قيادة تحكيمية لكلا من الحكم هشام توفيق ومحمود الشرقاوى من منطقة السويس للمينى فوتبول.

وفاز فريق المرينجى بهدف وحيد لمهاجم الفريق المهندس محمد عطية ليتمكنوا من حصد دورة النقابة هذا العام ، فيما حقق فريق السعدي المركز الثالث.

وزع أعضاء النقابة الجوائز على الفائزين بالمراكز الاولى، فيما حصل اللاعب نادر كارم على لقب هداف البطولة بـ٩ أهداف و حصل اسلام رضا على لقب أفضل حارس و محمد طارق على لقب أفضل لاعب وعلاء الشوالي على لقب أفضل إداري.

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