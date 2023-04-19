روسيا تأسف لموقف كوريا الجنوبية غير الودي بخصوص أوكرانيا

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم الأربعاء، أن بلاده تأسف للموقف غير الودي لكوريا الجنوبية بخصوص أوكرانيا، وأن إمداد كييف بالأسلحة يعني التورط في النزاع، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "لا يوجد شيء جديد جوهري في ذلك، وفيما يتعلق بالعقوبات وما إلى ذلك. للأسف، اتخذت سيؤول موقفا غير ودي للغاية في هذه القصة بأكملها. هذا استمرار بالطبع، فإن بدء إمدادات الأسلحة سيعني بشكل غير مباشر مرحلة معينة من التورط في هذا النزاع".

وردا على تصريح الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، حول المساعدة العسكرية المحتملة لكييف، علق بيسكوف قائلا: "بالطبع، ستحاول المزيد والمزيد من الدول الانخراط مباشرة في هذا النزاع".

وفي وقت سابق، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في تصريحات نشرتها "رويترز"، إنه في حال حدوث شيئ في أوكرانيا "لن يتمكن المجتمع الدولي من تحمله"، سيكون من الصعب على سيؤول الإصرار على تزويد كييف بالدعم الإنساني أو المالي فقط، مما يسمح بإمكانية المساعدة العسكرية لأوكرانيا لأول مرة.