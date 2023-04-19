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الأربعاء 19 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

إعلان نتائج نهائي الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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 أقيم نهائي الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية، برعاية الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

- المركز الأول: جامعة بنها
- المركز الثاني: جامعة المنوفية
- المركز الثالث: جامعة بني سويف
- المركز الرابع: وزارة التعليم العالى.
- حصل اللاعب شاهر وليد من التعليم العالى على جائزة أفضل لاعب بالبطولة.
- حصل اللاعب محمود هانى من جامعة بنها على جائزة هداف البطولة.
- حصل اللاعب سيد أحمد سيد من جامعة بنها على جائزة أفضل حارس مرمي.

ويذكر أن البطولة أقيمت بإشراف  صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي  للجامعات، د.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي  للجامعات،  أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي  للجامعات، د. أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي  للجامعات، د.طارق عبدالعزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، د.عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي  للجامعات، د. سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي  للجامعات، د.ياسر مبروك، مدير البطولة من الاتحاد الرياضي  للجامعات.

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اشرف صبحي وزير الاتحاد الرياضي للجامعات البحث العلمي التعليم العالي الدورة الرمضانية