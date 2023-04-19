محافظ الفيوم يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، وأن تمر الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام".

وأضاف محافظ الفيوم: "إننا نجدد عهدنا لكم بأن تبقى راية مصر خفاقة دائماً، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والتوفيق".