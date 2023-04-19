"سيدات طائرة الزمالك " يهزم الأهلي في نهائي الدوري

فاز الفريق الأول "سيدات" لكرة الطائرة بنادى الزمالك على الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء بصالة الألعاب 6 أكتوبر في أولي مباريات الدور النهائي لبطولة الدوري للموسم الحالي 2023/2022.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:17/25 الزمالك ، 11/25 الأهلي ، 23/25 الزمالك، 14/25 الزمالك.

وتقام مباريات الدور النهائي بنظام "play off"، بحيث يتقابل الزمالك والأهلي في 3 مباريات متتالية، ويتوج الفائز منهما في مباراتين ببطولة الدوري .

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق الأهلي اليوم الأربعاء في ثاني مباريات الدور النهائي في تمام الحادية عشرة مساءً بصالة الألعاب 6 اكتوبر.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد فتحي مديراً فنياً ، واكرامي هيكل مدرباً عاماً ، ومحمد أنور مدرباً مساعد ، والدكتور بلال وتوت للإعداد البدني ، والدكتورة سمية ناجح طبيبة ، وشادى فهيم محللاً تقنياً ، وهبة الله محمد مدير إداري الفريق.