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الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"سيدات طائرة الزمالك " يهزم الأهلي في نهائي الدوري

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
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فاز الفريق الأول "سيدات" لكرة الطائرة بنادى الزمالك على الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء بصالة الألعاب 6 أكتوبر في أولي مباريات الدور  النهائي لبطولة الدوري للموسم الحالي 2023/2022.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:17/25 الزمالك ، 11/25 الأهلي ، 23/25 الزمالك، 14/25 الزمالك.

وتقام مباريات الدور  النهائي بنظام "play off"، بحيث يتقابل الزمالك والأهلي في 3 مباريات متتالية، ويتوج الفائز منهما في مباراتين ببطولة الدوري .

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق الأهلي اليوم الأربعاء  في ثاني مباريات الدور  النهائي في تمام الحادية عشرة مساءً بصالة الألعاب 6 اكتوبر.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد فتحي مديراً فنياً ، واكرامي هيكل مدرباً عاماً ، ومحمد أنور مدرباً مساعد ، والدكتور بلال وتوت للإعداد البدني ، والدكتورة سمية ناجح طبيبة ، وشادى فهيم محللاً تقنياً ، وهبة الله محمد مدير إداري الفريق.

كرة الطائرة بنادي الزمالك الأهلى أحمد فتحي بطولة الدوري