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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. رونالدو على رأس هجوم النصر أمام الهلال

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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أعلن دينكو يليتشيتش المدير الفني لنادي النصر السعودي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة الهلال، اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

وتقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويقود الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم الفريق إلى جانب تاليسكا.

ويبدأ النصر المباراة أمام الهلال بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - ألفارو - عبد الإله العمري - جيسلان كونان.

الوسط: لويز جوستافو - عبدالمجيد الصليهم - عبد الرحمن غريب - أيمن يحيى.

الهجوم: تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر وصافة  الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يأتي الهلال في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

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