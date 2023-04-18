تفاصيل مقتل أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة "محكوم عليه ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة قضايا" أبرزها "سرقة بالإكراه – شروع فى قتل – مخدرات - إطلاق أعيرة نارية"، وذلك حال تواجده بمحل إقامته بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مقتله ، وعثر بحوزته على "بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار - 8 خزائن" وبتفتيش مسكنه عُثر على "6 بنادق آلية –11 بندقية خرطوش – 8 فرد محلى – كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - 3 هواتف محمولة".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.