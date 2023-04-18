بحضور 40 نائبا من مستقبل وطن.. ختام دورة رمضانية بالشرقية

اختتمت الدورة الرمضانية بقرية الصنافين بمركز منيا القمح بالشرقية بفوز فريق الصنافين على فريق سنهوت بأربع أهداف مقابل ثلاثة أهداف حيث حصل الفريق الفائز على كأس البطولة التي أقيمت تحت شعار (كتف في كتف ) بالإضافة إلي ٢٠ ألف جنيه مبلغ مالي جائزة المركز الأول مقدمة من النائب أحمد عبدالجواد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن ، وحصل المركز الثاني علي ١٠ آلاف جنيه .



شهدت المباراة الختامية حضور ٤٠ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من مختلف المحافظات ، كما حضر النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة والكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم والمحلل الفني بقنوات أون تايم سبورت،وأحمد عبدالباسط الناقد الرياضي وتعليق محمد الكواليني المعلق الرياضي بقنوات أون تايم سبورت وإدارة تحكيمية للحكم الدولي محمد العتباني .



كما شهدت المباراة الختامية حضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والدكتور مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف والدكتور فتوح عامر وكيل وزارة الكهرباء وعدد من القيادات التنفيذية .



وشهد الحفل تكريم حفظة القرآن الكريم وعدد من نماذج المجتمع المدني والعمل الخيري والأهلي بمحافظة الشرقية .