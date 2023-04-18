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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس شخصين بتهمة الاتجار في المخدرات بالشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر بمنطقة الشروق.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – 2 هاتف محمول) .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تجديد حبس شخصين الاتجار في المخدرات الشروق