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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الفطر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية  وبطريرك الكرازة المرقسية ، برقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، هذا نصها:
فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لنشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة ربوع البلاد دمتم محفوظين بعناية الله ورعايته.

البابا تواضروس الثاني
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عيد الفطر المبارك