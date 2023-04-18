البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الفطر

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، برقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، هذا نصها:

فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لنشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة ربوع البلاد دمتم محفوظين بعناية الله ورعايته.

البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية