العراق: اعتقال اثنين من الإرهابيين في ديالي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الثلاثاء اعتقال إرهابيين اثنين في محافظة ديالي.

وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة ديالي تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين من العناصر الإرهابية التي عملت منذ مدة طويلة مع العصابات الإرهابية.

وأضاف البيان أن الإرهابيين اعترفا ومن خلال التحقيقات بإرتكابهما جرائم إرهابية من بينها تفجير عبوات ناسفة وتفجير أبراج الطاقة الكهربائية في سنوات سابقة، واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية اللازمة.