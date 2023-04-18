الرئيس السيسي يكرِّم الفائزين في المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم

كرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفائزين في المسابقة العالمية الـ 29 للقرآن الكريم من مصر والدول الإسلامية، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وكرّم الرئيس السيسي، حفظة القرآن الكريم كاملا وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين والتي فاز بها ماهر محمد عبد النبي من مصر بجائزة قدرها 250 ألف جنيه، والأسرة القرآنية وهي أسرة من حفظة القرآن الكريم كاملا مع فهم معانيه ومقاصده العامة وهي مكونة من ثلاثة أشقاء هم: غازي الزياتة من مصر، وصالح غازي الزياتة، وأحمد غازي الزياتة، بجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل فرد من الأسرة.

كما كرّم الرئيس،حفظة القرآن الكريم كاملا مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم والتي فاز بها محمد أحمد عبدالغني بجائزة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وحفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات السبع مع توجيه هذه القراءات والتي فاز بها حمادة محمد خطاب من مصر بجائزة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

وتوسط الرئيس السيسي صورة تذكارية للأشقاء الثلاثة الفائزين في مسابقة القرآن الكريم كاملا مع فهم معانيه ومقاصده العامة، كما حرص على أخذ صور تذكارية مع الفائزين بشكل منفرد.