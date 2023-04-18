البرهان يصدر قرارا بالعفو عن كل من يضع السلاح من ضباط وجنود قوات الدعم السريع

أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارا بالعفو عن كل من يضع السلاح من ضباط وجنود مليشيا الدعم السريع، وسيتضمن ذلك استيعابهم في القوات المسلحة اعتبارا من تاريخ التبليغ .

وتتواصل منذ 3 أيام الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالبلاد.

ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

