الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على سموحة بهدف "شريف"

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على نظيره سموحة بهدف في اللقاء الذي يجمعها حاليا على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

سجل هدف الأهلي اللاعب محمد شريف في الدقيقة 28 من المباراة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة فريق سموحة في الدوري الممتاز والتي تنطلق بعد قليل ضمن الجولة الـ25.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية.

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل وكوكا ومحمد أشرف.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 31 نقطة.