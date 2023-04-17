الإعلان عن فتح أبواب الترشيح لدورة العام 2024 للجائزة العالمية للرواية العربية

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” عن فتح أبواب الترشيح للدورة السابعة عشرة للجائزة، في أول أبريل 2023. تغلق أبواب الترشيح في 30 يونيو 2023.

تتأهل للمشاركة في دورة العام 2024 الروايات المكتوبة بالعربية والصادرة في طبعتها الأولى في الفترة الواقعة بين أول يوليو 2022 و30 حزيران/يونيو 2023.

تتوقف حصة الروايات التي يقدمها الناشرون المؤهلون للتقدم على عدد المرات التي وصلت فيها كتب الناشر المعني إلى القائمة الطويلة في السنوات الخمس السابقة (2019-2023)، وذلك على النحو التالي:

رواية واحدة للناشرين الذين لم يسبق لهم الوصول إلى القائمة الطويلة

روايتان للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة مرة واحدة أو مرتين

ثلاث روايات للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة ثلاث أو أربع مرات

أربع روايات للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة خمس مرات أو أكثر



الجائزة العالمية للرواية العربية أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي. تمنح الجائزة لأفضل رواية عربية في كل سنة حسب وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها. تهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالميًا من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.