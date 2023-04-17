مركز مطاي بالمنيا يواصل أعمال النظافة والتشجير بالطرق الرئيسية والقرى

واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي اليوم الإثنين تنفيذ أعمال النظافة والتجميل، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة 100 مليون شجرة، في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي ، انه يجري استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بالمدخل الجنوبي لمدينه مطاي بطريق مصر اسوان الزراعي بحضور علي الكيال نائب رئيس المركز ورئيس الوحده القرويه لابوان واداره التجميل بالمجلس

وأضاف رئيس المركز، ان الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتعليمات الدكتور محمد محمود نائب المحافظ بمتابعة تطوير مداخل المدن واستكمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة

FB_IMG_1681752870735

FB_IMG_1681752858395

FB_IMG_1681752850106

FB_IMG_1681752847865

FB_IMG_1681752860743

FB_IMG_1681752845308