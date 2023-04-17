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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خدمات صحية توعوية لـ 1.8 مليون مواطن بالكنائس والمتنزهات خلال أعياد القيامة.. صور

جانب من قوافل التوعية
جانب من قوافل التوعية
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الخدمات الطبية التي توفرها الوزارة في الكنيسة الكاتدرائية خلال أيام الاحتفالات بعيد القيامة المجيد والتي تقدم من خلال 3 عيادات متنقلة في تخصصات الأسنان والباطنة والأطفال، وسيارة عيادة مبادرة الرئيس لصحة المرأة، إلى جانب 4 سيارات إسعاف متمركزة داخل الكاتدرائية، وعدد من السيارات في محيطها، علاوة على فرق التوعية والتواصل المجتمعي الذين يجوبون الكاتدرائية لتوعية المواطنين بالخدمات المتاحة، مع توزيع هدايا تحمل شعار «100 مليون صحة» والمستلزمات الوقائية من الكمامات والمطهرات بالمجان.    

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى رفع حالة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد، وعيد الربيع، وعيد الفطر المبارك، حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد جميع الفرق الطبية والاسعاف والتمريض طوال أيام الاحتفالات لاستقبال أي حالات طارئة.

وأكد «عبدالغفار» انعقاد الغرفة المركزية للطوارئ والأزمات بديوان عام الوزارة، لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها، على مدار الساعة، إضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على محلات ومنافذ تجارة المواد الغذائية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تقديم الفحص الطبي والعلاج بالمجان لـ 400 ألف و345 مواطن ضمن مبادرات الصحة العامة التي أطلقها رئيس الجمهورية تحت شعار «100 مليون صحة» وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات أعياد القيامة المجيد وانتشار العيادات المتنقلة بمحيط وداخل الكنائس والأديرة بكافة المحافظات.

وتابع أنه تم تقديم التوعية لـ مليون مليون و 355 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي التي انتشرت بأماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق وفي محيط وداخل الكنائس والأديرة بمحافظات (القاهرة- الإسماعيلية - الشرقية- المنيا- سوهاج- الدقهلية- أسيوط - قنا - الأقصر - الفيوم - المنوفية - أسوان - الغربية - القليوبية - بني سويف - اسكندرية - البحر الأحمر - السويس - البحيرة - مطروح - كفر الشيخ - الوادي الجديد) للتوعية بخطورة تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، والتأكيد على الفئات الأكثر عرضة للخطورة من تناول هذه الأطعمة مثل الحوامل ومرضى الضغط، والسكر، ومرضى الكلى، والقلب، كما تم توعية الأطفال بأهمية التغذية السليمة وكيفية تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال المسابقات والأنشطة الترفيهية التي شاركت فيها فرق التواصل المجتمعي لتوزيع هدايا تحمل شعار "١٠٠ مليون صحة" علي الفائزين.
كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت في وقت سابق توافر مصل التسمم الممباري الخاص بعلاج التسمم الغذائي الناتج عن البكتيريا اللاهوائية الموجودة في الأسماك المملحة، والذي يعد من أهم أعراضه تشوش الرؤية والشعور بضيق التنفس، موضحة أن المصل متوفر في جميع المستشفيات الحكومية، ومراكز السموم على مستوى الجمهورية بالمجان، وفي حال الشعور بأي أعراض يمكن الاتصال بالخط الساخن 137 أو 16474.

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100 مليون صحة الاتصال بالخط الساخن التوعية والتثقيف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الضغط والسكر الفرق الطبية