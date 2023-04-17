يوحنّا العاشر يزور رعية جنيدو في أنطاكية

استقبل اليوم أهالي رعيّة جنيدو البطريرك يوحنّا العاشر والوفد المرافق بالتّرحيب والتّهليل وبأغصان الزّيتون.

بعد الاستقبال، تفقّد البطريرك يوحنّا كنيسة السّيّدة المدمّرة في جنيدو ورتّل والشّعب المؤمن المسيح قام.

ثمّ، توجّه إلى مزار السّيّدة الّذي يصلّي فيه حاليًّا أبناء الرّعيّة وأقام هناك صلاة الشّكر على نيّة أبناء الكنيسة المشهود لهم بالطّيبة والبساطة.

وألقى كاهن رعيّة الأل جنيدو موسى بباس كلمة ترحيبيّة معبّرًا عن تأثّر أبناء الرّعيّة باستفقاده لهم في هذه الأيّام الفصحيّة، شاكرًا إيّاه لدعمه المعنويّ والمادّيّ.

أمّا البطريرك يوحنّا فردّ بكلمة لخّصها بالقول: "إبقوا على هذه المحبّة، تشدّدوا وتشجّعوا، والكنيسة ستبنى من جديد، لا تخافوا لأنّ الرّبّ معنا ونحن أبناء القيامة".