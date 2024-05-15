سفير الاتحاد الأوروبي: يجرى الإعداد لمؤتمر الاستثمار مع مصر في يونيو المقبل

أكد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر اليوم الأربعاء، أن العام الجاري كان ناجحا للغاية بالنسبة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوج بالتوقيع على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في شهر مارس الماضي.

وقال بيرجر - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم في ختام الزيارة التي قام بها والتي استمرت لمدة أربعة أيام بالإسكندرية - "نحن الآن في مرحلة متابعة تنفيذ الاتفاق".. مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على الإعداد لمؤتمر الاستثمار المقرر انعقاده في التاسع والعشرين من شهر يونيو المقبل وتستمر أعماله لمدة يومين ويهدف إلى تسليط الضوء على مميزات وفرص الاستثمار في مصر ومناقشة سبل تحسين مناخ الاستثمار بشكل أكبر في مصر..مؤكدا أن المؤتمر سيتيح المجال لنقاشات بين الشركات المصرية وتلك الأوروبية.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي: أنه يتم التركيز حاليا على حزمة المساعدة المالية الكلية والتي تقدر في مجملها ب 4ر7 مليار يورو للفترة من 2024 / 2027 وتتضمن سبعة عناصر من بينها مليار يورو كمساعدة مالية تهدف إلى مساعدة مصر على معالجة ميزان المدفوعات، 600 مليون يورو في شكل منح بما في ذلك 200 مليون لإدارة الهجرة، و8ر1 مليار من الاستثمارات الإضافية و5 مليارات من القروض الميسرة.

وأكد بيرجر أن هذه الحزمة هي خطة طويلة المدى ولا علاقة لها بغزة أو أي شيء آخر..قائلا: "إنه من المهم للغاية أن تربطنا علاقات شراكة استراتيجية مع مصر".

