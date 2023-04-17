المركز السوري للزلازل يسجل 6 هزات خفيفة خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكر المركز الوطني السوري للزلازل، أن محطات الرصد لديه سجلت 6 هزات خفيفة بقدر أقل من 3.8 درجة على مقياس ريختر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الاثنين/ - أن الهزات المسجلة، منها هزة في لواء اسكندرون بقدر 2.2 درجة، و5 هزات في تركيا بقدر يتراوح من 2.3 وحتى 3.3 درجة.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار ويحدث ضررًا بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.