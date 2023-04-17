ads
الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المركز السوري للزلازل يسجل 6 هزات خفيفة خلال الـ24 ساعة الماضية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكر المركز الوطني السوري للزلازل، أن محطات الرصد لديه سجلت 6 هزات خفيفة بقدر أقل من 3.8 درجة على مقياس ريختر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الاثنين/ - أن الهزات المسجلة، منها هزة في لواء اسكندرون بقدر 2.2 درجة، و5 هزات في تركيا بقدر يتراوح من 2.3 وحتى 3.3 درجة.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار ويحدث ضررًا بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.

سوريا زلازل سوريا