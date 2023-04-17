بولندا تستقبل 19 ألفا و300 لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الاثنين، وصول 19 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ شهر فبراير 2022 إلى أكثر من 15ر11 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 15 ألفا و500 شخص غادروا بولندا أمس الأحد عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 42ر9 مليون شخص.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أفاد - بأن البلاد تستضيف حاليا ما يقدر ب3 ملايين لاجئ أوكراني.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت - في شهر مارس عام 2022 - مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.