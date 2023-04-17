الأرصاد لـ المواطنين: لا تنخدعوا في ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، محذرة من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة وارتداء المواطنين للملابس الصيفية.

وقالت الهيئة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك : "إنه يجب عدم الانخداع بهذا الارتفاع في درجات الحرارة اليوم وغدا "الإثنين والثلاثاء"، حيث متوقع أن يعقبه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة".

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة اليوم وغدا حاجز ٣٠ درجة مئوية، ويعقبها بعد ذلك انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة لتصل درجة الحرارة العظمى إلى ٢٧ درجة مئوية اعتبارا من يوم الخميس ودرجة الحرارة الصغرى لا تتعدى ١٥ درجة مئوية أى فرق ١٢ درجة مئوية عن درجة الحرارة العظمى والصغرى.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين، عدم ارتداء الملابس الصيفية وخاصة للأطفال خلال فترات الليل منعا للإصابة بنزلات البرد، بينما يمكن تخفيف الملابس وارتداء ملابس خريفية، أو اصطحاب جاكت خفيف أثناء الخروج ليلا.