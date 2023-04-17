التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة بلبيس العامة اليوم الاثنين التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعى فى طريق بلبيس - أبو حماد أمام محطة المياه فى بلبيس.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول شاب عمره 17 سنة مقيم فى مركز فاقوس مصابا بكسر فى الفخذ الأيمن وشاب 24 سنة مقيم بناحية الساعدات جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث اصابتة ومصرع المتوفى إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعى بطريق بلبيس - أبو حماد أمام محطة المياه وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى بلبيس المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثة وتحريات المباحث حول الواقعة.