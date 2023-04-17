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الإثنين 17 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة شم النسيم

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء _ الدكتور مصطفى مدبولي
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يوافق اليوم الإثنين 17 أبريل يوم عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة إجازة عيد الربيع.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما حددت وزارة القوى العاملة، إجازة شم النسيم 2023 للقطاع الخاص يوم الإثنين 17 أبريل 2023 بمناسبة عيد شم النسيم، مدفوعة الأجر ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

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