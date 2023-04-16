حمدوك يطالب بإقرار هدنة تسمح للمواطنين السودانيين بقضاء حاجاتهم

دعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، إلى إقرار هدنة تسمح للمواطنين بقضاء حاجاتهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، منذ قليل.

ودعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، الدول العربية والإفريقية لمساندة الشعب السوداني الذي يمر بظروف إنسانية في غاية الصعوبة.

وقال رئيس الوزراء حكومة السوداني السابق عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، إن الوضع الإنساني فى السودان كارثي، مشيرا إلى أن المعاناة تفاقمت بسبب الاشتباكات الحاصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.