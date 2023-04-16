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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصراع في السودان.. اشتباكات عنيفة وقصف قوي بمحيط مطار الخرطوم

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شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات عنيفة بالأسلحة وتبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقرب من مقر قوات الدعم السريع بديم سواكن ببورتسودان بمنطقة مطار الخرطوم، حسبما ورد في قناة العربية الفضائية.

كانت وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية.

قال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: القوات السودانية توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، ولمدة ثلاث ساعات.

وأكد المتحدث أن الفتح سيبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم، على ألا يلغي ذلك حقها في الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل المليشيا المتمردة.

وتابع: مع احتفاظنا بحقنا في حماية المواطنين وحقنا في الرد على أي اعتداءات من انقلابيي ومليشيات النظام المباد.

فيما قالت قوات الدعم السريع، على حسابها الرسمي في تويتر: ان قواتها تهيب  بالمواطنين الكرام أنها وفي إطار طلب الأمم المتحدة ورغبة القوات في تيسير جزء من حياة الناس تعلن عن السماح للمسارات الآمنة والحالات الإنسانية للمواطنين وذلك من الآن ولمدة أربع ساعات.

 

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