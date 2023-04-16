الأمم المتحدة: وقف مؤقت للقتال لأغراض إنسانية في السودان

أفادت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وافقت على اقتراح بشأن وقف مؤقت للقتال لأغراض إنسانية.

وقالت البعثة إن الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني واللواء محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع وافقا على اقتراح الممثل الخاص للأمين العام للسودان فولكر بيرتس والآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، والأمم المتحدة) بالالتزام بوقف مؤقت للقتال لأغراض إنسانية، اليوم من الساعة 16:00 حتى 19:00 مساء.

وأضافت البعثة: "إذ يقر الممثل الخاص بجهود الطرفين للتوصل إلى هذا الاتفاق، يحملهما وقواتهما المسؤولية عن احترام هذا الاتفاق والالتزام به".