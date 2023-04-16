ads
الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة دمياط يزور كنيسة العذراء لتهنئتهم بعيد القيامة

كنيسة
كنيسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد، بزيارة كنيسة السيدة العذراء بمدينة دمياط لتقديم التهنئة  للأخوة المسيحيين بمناسبة أعيادهم، وكان في استقباله القمص مرقس محروس سكرتير المطرانية.

كما قدم  التهنئة للنائبة إيفلين متي عضو مجس النواب، وماهر وليم، ناجي سليم، المهندس وسام صبرى ولكل الحاضرين.
    ‏ونقل رئيس الجامعة أصدق تهاني الجامعة والمنتسبين لها للقمص مرقس محروس ولجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة، مؤكدًا على اعتزاز مجتمع الجامعة غاية الاعتزاز بكل المشاعر الأخوية والروابط القوية والسماحة الدينية التي تُعد الركيزة الأساسية التي يتميز بها الشعب المصري الحريص دائما على وحدته.

كما وجه القمص مرقص محروس خالص الشكر لرئيس الجامعة لحرصه كل عام على مشاركة الكنيسة احتفالاتها.

كنيسة دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض