رئيس جامعة دمياط يزور كنيسة العذراء لتهنئتهم بعيد القيامة

قام الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد، بزيارة كنيسة السيدة العذراء بمدينة دمياط لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعيادهم، وكان في استقباله القمص مرقس محروس سكرتير المطرانية.

كما قدم التهنئة للنائبة إيفلين متي عضو مجس النواب، وماهر وليم، ناجي سليم، المهندس وسام صبرى ولكل الحاضرين.

‏ونقل رئيس الجامعة أصدق تهاني الجامعة والمنتسبين لها للقمص مرقس محروس ولجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة، مؤكدًا على اعتزاز مجتمع الجامعة غاية الاعتزاز بكل المشاعر الأخوية والروابط القوية والسماحة الدينية التي تُعد الركيزة الأساسية التي يتميز بها الشعب المصري الحريص دائما على وحدته.

كما وجه القمص مرقص محروس خالص الشكر لرئيس الجامعة لحرصه كل عام على مشاركة الكنيسة احتفالاتها.