مهندس سوري وأميني شرطة.. ننشر أسماء الضحايا في حادث انهيار حفرة بحلوان

حصلت "البوابة نيوز"، علي أسماء الضحايا، في حادث انهيار حفرة صرف صحي بمدينة حلوان.

وجاءت أسماء المتوفين كالتالي: يوسف حسن الطالحة، 39 سنة، مهندس سوري الجنسية، وعادل جودة عبد الجميل.

والمصابين هم: عبد المنعم سيد محمد، 38 سنة، مقيم بالبحيرة، مصاب بنقص أكسجين، وبلال ربيع شعبان، 32 سنة، مقيم بالمنيا، نقص أكسجين وكدمات وحالته مستقرة، محمد أحمد أمين، 30 سنة، مقيم بعرب الوالدة حلوان، مصاب بجرح قطعي وكسر وكدمات بالكتف.

كما أصيب أميني شرطة بحالات اختناق ونقص اكسجين، وهم كلا من طنطاوي عبد السلام، سيد غازي، وتكثف القوات من جهودها لانتشال 3 جثث من تحت الأنقاض.

وانهارت حفرة صرف صحى على 7 عمال بمنطقة العزبة القلبية بحلوان، وعلى الفور هرعت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده انهيار حفرة علي عدد من العمال.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء قيام عمال بإصلاح ماسورة صرف صحي انهار الحفر عليهم علي عمق كبير تحت الارض ويكافح رجال الإنقاذ لانتشالهم وسط صعوبة بالغة، وجارى عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.