محافظ أسوان يقدم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على تقديم التهنئة للأخوة الأقباط من الشباب والأطفال المتواجدين فى الشوارع والحدائق العامة والمتنزهات للإستمتاع والتنزة بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما حرص المحافظ أيضًا على إلتقاط الصور التذكارية معهم.

وأكد “المحافظ” على أن تلاقى أعياد القيامة المجيد والربيع والفطر المبارك يعكس مدى التلاحم والتماسك بين المصريين في أفراحهم وأحزانهم، وأنهم أصبحوا كتلة واحدة، لن تفتت مهما كانت التحديات.

والجدير بالذكر بأن محافظ أسوان قد أعطى توجيهاته برفع درجة الإستعداد بجميع أجهزة المحافظة لإستقبال أعياد القيامة المجيد، وشم النسيم، مع إلغاء إجازات بالمحليات، ومديريات الخدمات المختلفة، كما تم تكليف رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس، مع رفع كفاءة المتنزهات، والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول، بجانب التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة، بالإضافة إلى متابعة حركة المركبات وخطوط السير، والتنسيق أيضًا مع الحماية المدنية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة، فضلًا عن التنسيق مع الأجهزة التموينية لتوفير كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ الموجودة بالمحافظة.

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