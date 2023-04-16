سانابريا يقود تورينو أمام ساليرنيتانا بالدورى الإيطالى

أعلن ايفان يوريتش المدير الفنى لفريق تورينو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ساليرنيتانا، وذلك بعد قليل على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق تورينو كالتالى:

حراسة المرمى: فانيا ميلنكوفيتش سافيتش.

خط الدفاع: كوفي جيجي، أليساندرو بونجيورنو، ريكاردو رودريجيز.

خط الوسط: ويلفريد سينغو، صامويل ريتشي، إيفان إليتش، ميرجيم فوفودا، أليكسي ميرانشوك، نيمانيا رادونجيش.

خط الهجوم: أنتونيو سانابريا.

وأعلن باولو سوزا المدير الفنى لفريق ساليرنيتانا تشكيل فريقه الذى يدخل به اللقاء، والتى جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: جوليرمو أوتشوا.

خط الدفاع: فلافيوس دانيليوتش، نوربير غيومبر، لورينزو بيرولا.

خط الوسط: انتونيو كاندريفا، هانس نيكولوسي كافيالي، توني فيلهينا، دوماغوي باراداريتش، غريغوريس كاستانوس، بولايي ديا.

خط الهجوم: كريستوف بياتيك.

ويحتل فريق تورينو المركز الـ 11 برصيد 38 نقطة، بينما يدخل الضيوف اللقاء برصيد 29 نقطة فى المركز الـ 15.