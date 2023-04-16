40 صورة ترصد احتفال أقباط الأقصر داخل الكنائس بعيد القيامة المجيد

احتفل دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بعيد القيامة المجيد، وذلك بكاتدرائية شفيع الدير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بالدير ذاته.

وشارك في الصلوات الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري، وطالبي الرهبنة والشمامسة وجمع غفير من الشعب القبطي محبي الدير، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأسر والعائلات بقدوم الأعياد.

وشهد الاحتفال طواف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة، حاملين الشموع والصلبان التي تعلوها صور قيامة السيد المسيح ومن خلفهم الآباء الكهنة والرهبان، حاملين أيقونة السيدة المسيح، وسط أصوات التراتيل والتماجيد القبطية المخصصة لعيد القيامة، وسط فرحة من شعب الكنيسة الذي تهافت لأخذ البركة.

كما احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، بعيد القيامة المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية مفرحة بمشاركة الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وبحضور المئات من الشعب القبطي.

وترأس نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر، صلوات قداس عيد القيامة المجيد، الذي أقيم بكنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا "مقر المطرانية" جنوب محافظة الأقصر، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأسر والعائلات بقدوم الأعياد.

وشارك نيافته في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقس هارون صموئيل، والقس إبراهيم عبادي، والقس فيلوباتير سفين، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس عيد القيامة المجيد، والتي تنتهي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

لافتات تهنئة

من جانبها، وضعت محافظة الأقصر، عددا من اللافتات أمام جميع الكنائس والأديرة داخل المحافظة، لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بناءا علي توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لجميع رؤساء المدن والمراكز والقري، لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد .

تشديد أمني

ومن ناحية أخرى، فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس والأديرة وأماكن تجمع المواطنين ، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بعيد القيامة وأداء القداس بالكنائس والأديرة المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة، كما تم التشديد على تفعيل دور وحدات التدخل السريع، وتكثيف مرور القيادات الإشرافية على الخدمات وتضمنت الإجراءات تفتيش السيارات ومنع وقوفها في محيط الكنائس والأديرة.

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قداس عيد القيامة (27)

لافتات التهاني (1)

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لافتات التهاني (13)

لافتات التهاني (14)