تكريم 750 متسابقا من حفظة القرآن الكريم بالسنطة

شهدت قرية ميت التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية احتفالية دينية كبري للإحتفاء بالفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم والتي شارك فيها ٧٥٠ متسابقا بمختلف أعمارهم مقسمين إلى ثلاثة أقسام "ختمة القرآن الكريم كاملاً والايجازت القرآنية وبراعم القرآن" من أبناء مركز ومدينة السنطة .

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي شعبان نائب رئيس جامعة طنطا والدكتور مصطفي ابوزيد عضو مجلس النواب وهيثم توفيق زغلول و والعمده راغب الشرقاوي عمدة مسهله والعمده ناصف سند والعمده علي نصار .

وتحدثت إحدى السيدات الحاضرات وهي أمريكية الجنسية زوجه أحد أهالي القرية وهو المهندس مهيت هاشم مهنئة الشعب المصري بشهر رمضان المبارك ومؤكدة أن مصر واحه آمان فعلاً وحضر أيضاً لفيف من رجالات الأوقاف والأزهر الشريف والصحافة والإعلام مع مقدم الحفل الكريم المستشار سيد عمران ولفيف من أهالي المركز وذلك بمقر مركز الشباب.

وأشاد الحضور بدور أولياء الأمور في دعم وتنمية مهارات وقدرات أبنائهم متمنين لهم دوام التوفيق مؤكدين أهمية السعي لتعلم القرآن وتعاليم الدين الإسلامي حتى يكون القرآن خلقا وسلوكا لكل أبنائنا مطالبين بضرورة الاهتمام بعلوم القرآن لما له من دور في تنمية المجتمع وإعداد جيل من الشباب محصنين بعلوم الدين إضافة إلى علوم الدنيا ليكون لدينا جيل قادر على النهوض بوطنه والسعي للتقدم ورفع رأيته.

وقال منسق عام الحفل المستشار طارق هاشم بأن هذا الحفل يقام كل عام ويأتي في المشاركة الفاعله لزيادة أهل القرآن بالقرية والقرى المجاوره.

وأضاف المحاسب ضياء هاشم أحد منظمي الحفل عن مدي سعاته للتنظيم هذا الحفل سنوياً والتعهد أمام الله بإدخال الفرح والسرور على أهل القرآن وتقديم كافة أوجة الدعم المادي والمعنوي لمواصلة حفظ كتاب الله.