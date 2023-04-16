إسلام عفيفي: الحقوق والحريات يجب ألا تتعارض مع القانون

الأحد 16/أبريل/2023 - 12:34 ص

أكد الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، أن الحقوق والحريات يجب ألا تتعارض مع القانون، مطالبا كافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني بالعمل على إنجاح الجلسات والنقاشات.

وأشار إسلام عفيفي، خلال حواره مع قناة "اكسترا نيوز"، أن مجلس أمناء الحوار الوطني استقبل 10 منظمات حقوقية واستمع لكافة مطالبهم، مؤكدا أن التحدي الحقيقي هو إحداث التوازن بين الحقوق والحريات والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأضاف إسلام عفيفي، أن الحوار الوطني ناقش مقترحات غير مسبوقة في تاريخ مصر، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم مناقشة قضايا متعددة وهو ما يعتبر فرصة لكل المصريين للمشاركة في بناء الوطن.

وأكد إسلام عفيفي، أن كافة التيارات أمام مسئولية حقيقية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، عبر طرح كافة الأفكار التي تساعد في حل المشكلات التي تواجه البلاد.

وتابع إسلام عفيفي، أن المنظمات الحقوقية مطالبة بتوفيق أوضاعها القانونية بعيدا عن المزايدة في إطار يتسم بالشفافية، عبر إعلاء قيم الواقعية السياسية بحيث يكون لدى كل الأطراف قناعة بأهمية إنجاح الحوار الوطني.