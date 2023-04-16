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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس: عيد القيامة يعتبر حدثًا يوميًا فهو يمنح الأمل والرجاء والقوة والحياة

البابا تواضروس
البابا تواضروس
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قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن القيامة تعتبر حدثا يوميا فهى تمنح الأمل والرجاء والقوة والحياة.

وتابع أن عين الإنسان الإيجابية يتميز بها من يحوى الرحمة فى أفعاله وعندما ننظر لقيامة المسيح بعد الصليب نجد أننا نتقابل مع أناس البعض لهم العين الإيجابية. 


وأوضح “ البابا ”، إنه يرسل الشكر إلى الرئيس السيسى والحكومة وقدم التهنئة لكل المسلمين بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، قائلا نشكر الله أن أعيادنا وأصوامنا متقاربة وهى تزيد من وحدة بلادنا. 

وتابع خلال عظته بقداس عيد القيامة المجيد نصلى من أجل الجميع ومن أجل انتهاء الصراعات والحروب ومن أجل كل شخص فى مشكلة ومن أجل البلاد التى تعرض لأزمات وكوارث ومن أجل الإنسانية جميعا. 

وأردف  دامت أفراحكم وأعيادكم على الدوام كل الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين. 
 

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